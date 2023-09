Berardi, il tifoso nerazzurro che punisce ancora l’Inter: quarto gol a San Siro

"Con una prestazione super, anche per Luciano Spalletti che potrà contare su di lui nelle prossime convocazioni azzurre, un assist e l’ottavo sigillo contro la squadra che tifava fin da bambino. Berardi ha trovato così la quarta realizzazione alla scala del calcio contro l’Inter. Insomma per l’ennesima volta il ragazzo ha incantato San Siro, dimostrando nuovamente in uno degli stadi più iconici del mondo, doti da calciatore più che decisivo".