Inzaghi: “Brutto stop che ci penalizza. Cambi tardivi? Eravamo in controllo. In attacco…”

Rammarico per non essere intervenuto prima, magari dopo l'1-1? Non meglio lasciare Thuram?

"Tra gli attaccanti dovevo scegliere. Non avevamo approcciato male la ripresa, eravamo in controllo come nel primo tempo. Poi c'è stato l'infortunio sull'1-1 a difesa schierata e poi il raddoppio di Berardi, l'avevamo visto, ma poi l'ho rivisto e bisogna fargli i complimenti. Dal 65' abbiamo perso lucidità. Abbiamo creato ancora, ma non con lucidità. Brutto stop che ci penalizza per la classifica e la prestazione. Dobbiamo analizzare le cose fatte bene e quelle meno bene".