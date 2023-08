Bergomi: “Lautaro anche bravo negli assist. Arnautovic, scelta Inter ci sta”

«Arnautovic non me lo ricordo così negli ultimi due anni a Bologna. Ma cosa ha fatto all'Europeo? I difensori italiani avevano avuto difficoltà a contenerlo. Ma che scelta poteva fare l'Inter? Doveva sostituire uno grande e grosso e poi uno tecnico come Dzeko. L'Inter si appoggia sulle punte e non farsi anticipare è importante. Credo sia una soluzione che ci sta. Thuram giocava esterno e credo che Inzaghi faccia bene a insistere sul francese anche. Per venire incontro gioca bene», ha aggiunto l'ex capitano interista.