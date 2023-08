Ravezzani sul gioco dell’Inter: “Meccanismi oliati, soluzioni all’altezza nei cambi”

Il direttore di Telelombardia ha parlato della vittoria dei nerazzurri in campionato in due tweet, dopo la gara col Monza

Il direttore di Telelombardia , Fabio Ravezzani, su Twitter ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Monza nella prima giornata di campionato. Il giornalista si è soffermato sulla prestazione di alcuni giocatori e in generale sul modo di giocare della squadra nerazzurra che ha portato a casa i primi tre punti grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez .

"Inter promossa in difesa e in attacco. Lautaro e Calha i migliori. Arnautovic, che mi ha impressionato molto, molto meglio di Thuram in coppia con l’argentino", ha scritto ai suoi follower.