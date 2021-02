Bergomi: “Eriksen? Ecco perché ho detto benino col Benevento. Ma sono felice per lui perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi è tornato a parlare di Christian Eriksen e della prestazione fatta contro il Benevento dal danese:

“Sono felice per Eriksen, ha fatto una buona prestazione. Quando uno in difficoltà viene fuori sono felice, ho detto benino contro il Benevento perché mi aspetto prove più difficili dove il centrocampo dell’Inter viene attaccato, non c’è stata mai partita contro il Benevento. La giocata di prima è illuminante soprattutto negli ultimi 20 metri, lui in alcune situazioni in cui doveva gestirla la dava subito di prima. Ma ci sta. All’inizio di un percorso devi giocare in semplicità”.

MILAN – “Pioli deve essere se stesso, non deve snaturarsi. Il Milan ha alzato la posta, dico questo perché va a Bologna e gioca con la squadra più offensiva che può mettere in campo, ha capito che deve continuare a osare e cercare questo tipo di calcio. Il Milan gioca a grande velocità, ha gamba e sa quando alzare la palla e trovare Ibra. Pioli non deve snaturare nulla per continuare a pensare di vincere lo scudetto”.