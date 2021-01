Bergomi: “Eriksen? Benino, ma vediamolo con altri avversari. Voglio sottolineare una cosa”

Beppe Bergomi approva e promuove Christian Eriksen nel ruolo di regista. L’ex capitano dell’Inter, intervenuto al Club di Sky Sport, ha infatti dichiarato:

“Eriksen? Benino. Da vedere con avversari diversi con un centrocampo che ad aggredire gli avversari. Ma bisogna sottolineare una cosa: ha scalato delle gerarchie. Ovvero: prima, queste partite non le avrebbe mai giocate. Ora le gioca. In questo modo, può far riposare il Brozovic di turno. Può anche essere decisivo per il girone di ritorno”.

Bergomi ha poi continuato: “Non credo giocherà dall’inizio con la Juventus, ma dà comunque un’opportunità in più all’Inter. Tocchi di prima? Può essere sia per guadagnare tempo ma può essere anche che faccia la giocata di prima per non farsi aggredire perché non si sente ancora sicuro in quel ruolo“.

(Fonte: Sky Sport)