Bergomi: “Eriksen? Non basta quello che sta facendo, deve crescere tanto. Hakimi serviva”

Durante Sky Calcio Show L’Originale, Beppe Bergomi ha parlato del momento dell’Inter di Conte, del ruolo di Eriksen e dell’arrivo di Hakimi:

“L’Inter ha faticato col Parma. Doveva fare un filotto, ha pareggiato col Sassuolo e c’è stato il contraccolpo a Parma. L’Inter con Eriksen ha dovuto cambiare, ha inserito il trequartista. Bel primo tempo con la Samp e in Coppa col Napoli. Così le due punte sono molto aperte e non trovano più quelle combinazioni che le rendevano pericolose. Eriksen deve crescere tanto per determinare, non basta quello che sta facendo. La mezzala di Conte deve fare box to box, Eriksen non è la mezzala giusta. Con la difesa a 3 il trequartista è l’unica strada. I tempi di gioco li ha, è meno intenso di quello che chiede Conte. Brozovic manca molto, o Eriksen diventa più intenso e si mette in testa che deve buttarsi anche dentro o altrimenti fatica nel nostro campionato. L’Inter se mantiene questo sistema di gioco doveva migliorare sugli esterni, Hakimi è velocissimo e ha qualità tecniche.