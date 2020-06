Bordon: “Eriksen? Può essere l’arma in più per questa Inter. Conte? In tribuna…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ivano Bordon analizza così la vittoria dell’Inter a Parma: “All’inizio del secondo tempo il Parma non riusciva a rendersi più pericoloso del primo e pensavo che a breve l’Inter avrebbe pareggiato. Il Parma è calato molto nel secondo tempo, pensavo più al pareggio che alla vittoria. Conte? In tribuna soffriva tanto, penso che l’Inter e tutte le squadre miglioreranno con il passare delle giornate. C’è chi sarà più lento ad acquisire la condizione fisica, chi più veloce. Può ancora succedere di tutto. Eriksen? Riuscirà ad adattarsi velocemente e può essere un’arma in più per questa Inter. Scudetto? Può succedere di tutto, l’Inter è a 8 punti dalla Juve ma il calendario delle prossime 2 giornate è favorevole”.

(Radio Sportiva)