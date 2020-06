Inter, Compagnoni: “Hakimi, ecco la differenza con Cancelo. Con il modulo di Conte…”

A Skysport, Maurizio Compagnoni ha messo a confronto il nuovo arrivo nerazzurro, Hakimi, con un ex calciatore interista che gioca nel suo stesso ruolo, Cancelo. «Il portoghese con Spalletti giocava a 4, Conte gioca a 3. Hakimi dovrebbe essere più facilitato dal modulo adottato dall’attuale allenatore nerazzurro. Entrambi sono giocatori che spingono molto. Cancelo è più forte tecnicamente perché ha i piedi per fare il regista, il giocatore che arriva all’Inter ha più forza fisica, più forza e potrebbe adattarsi di più alla fase difensiva. Ma è anche lui un calciatore molto offensivo. Con Spalletti, giocando a quattro avrebbe potuto trovare qualche difficoltà come è successo al portoghese», ha sottolineato il telecronista.

(Fonte: SS24)