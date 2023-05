Bergomi: “Calabria? Tener conto della bravura di Dzeko. L’Inter palleggia bene e se…”

Bergomi , ex capitano dell'Inter , su Skysport, ha parlato dell'euroderby facendo un'analisi tecnica di come hanno giocato le due squadre, a partire dal gol segnato da Dzeko.

-In base alla tua esperienza come fa Calabria a marcare Dzeko?

Prima di tutto quella del Milan non è una difesa a zona, sono tre contro tre e Calabria si trova su Dumfries. Quando si mettono in altra posizione salta la marcatura, o sgomiti per andarlo a prendere o lo perdi. Poi c'è la bravura di Dzeko che lo tiene dietro e fa un bel gol. La marcatura è mista.