GdS – Inzaghi, discorso pre-derby: serenità e un particolare curato per un’ora e mezza

Il quotidiano sportivo racconta cosa il tecnico ha detto ai suoi prima della sfida di CL contro il Milan vinta poi due a zero

E cosa c'è da dire per motivare un gruppo prima di un derby di Champions? Sono quelle partite che valgono una stagione, una finale, la storia. E infatti Inzaghinon ha dovuto specificare niente prima della partita contro il Milan. Se con Porto e Benfica aveva dovuto dire qualcosa di più, anche visto il momento delicato che si stava vivendo in campionato, invece questa volta - scrive La Gazzetta dello Sport - "permetteva di stare più tranquilli. E Simone ha sfruttato questo fattore per consentire ai suoi di concentrarsi solo sul campo".

Secondo la rosea, nel discorso che ha anticipato la partita contro i rossoneri, Inzaghi ha messo in risalto proprio il concetto di serenità. "La parola d'ordine del tecnico piacentino è stata "serenità". Nel discorso pre partita ha rimarcato a tutti che sapevano quello che dovevano fare, come difendersi dagli attacchi del Milan e come mettere in difficoltà i rossoneri. Andiamo in campo e facciamo quello che siamo capaci di fare, con attenzione e concentrazione al massimo: ecco il senso delle sue frasi", spiega il quotidiano sportivo.

Insomma, poche parole incisive per una gara che da sola diceva tutto. Cosa ci ha messo Inzaghi? Nella rifinitura del mattino, oltre alla solita corsetta e agli schemi, i nerazzurri sarebbero rimasti sul campo di Appiano per un'ora e mezza "a provare e riprovare calci di punizione e calci d'angolo oltre a schemi vari. I frutti si sono visti in occasione dell'1-0 di Dzeko", scrive il giornale. E le palle inattive, come aveva previsto Inzaghi, sono state decisive per lo sviluppo della partita. Ora c'è il ritorno.