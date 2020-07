Inter, Bergomi nella Hall of Fame: ” Essere ancora nel cuore dei tifosi mi rende orgoglioso”

Prima Javier Zanetti, poi Giacinto Facchetti. Ora, tra i difensori, nella Hall of Fame dell’Inter, entra Beppe Bergomi. Un altro che ha indossato la fascia di capitano dell’Inter per anni, con fierezza. Bergomi è il più giovane debuttante della storia dell’Inter: nato nel dicembre 1963, fece il suo esordio il 30 gennaio 1980, a 16 anni e 39 giorni, in Juventus-Inter 0-0 di Coppa Italia. Da quel giorno, la maglia nerazzurra non se l’è più tolta: 756 presenze con l’Inter, 28 gol, uno Scudetto (quello dei record), una Coppa Italia, una Supercoppa Italia, tre Coppe Uefa. Capitano, simbolo, difensore di straordinarie doti, Campione del Mondo con l’Italia quando non aveva ancora compiuto 19 anni.

“Ringrazio i nerazzurri di tutto il mondo per avermi votato. Essere ancora nel cuore dei tifosi a distanza di tanti anni mi rende veramente orgoglioso. Vi voglio bene, sempre Forza Inter”, le parole di Bergomi.

(Inter.it)