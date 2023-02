Bergomi: “Può bastare il cammino fatto dall’Inter finora? Per me sì. Le altre…”

Queste le sue considerazioni: “E' importante capire il giudizio che l'Inter si dà di se stessa. Ha vinto la Supercoppa, ha superato un girone di Champions League con Bayern e Barcellona, è in corsa per i quarti e può arrivare tra le prime otto d'Europa, è in semifinale di Coppa Italia e seconda in campionato. Può bastare? Per come valuto io la forza dell’Inter, sì. Perché se non può bastare per loro, non può bastare nemmeno per le altre che sono dietro al Napoli".