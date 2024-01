Bergomi: “Inter eccezionale con la Lazio, grande partita. Inzaghi in conferenza ha…”

Le parole di Bergomi ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter contro la Lazio in semifinale di Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così della vittoria dell'Inter con la Lazio in Supercoppa:

"L'Inter ha fatto una grande partita, ho sentito Inzaghi e ha detto che ci sono stati 2-3 campi in Italia che non hanno permesso di giocare bene a calcio. Qui il campo era bello ma è un altro aspetto. La Lazio non ha mai fatto pressioni aggressive, l'Inter, tramite la pazienza e l'interscambiabilità dei ruoli, se salta la prima pressione poi ti fa male e lì esce la qualità dell'Inter, è stata eccezionale. Muoveva palla molto velocemente"