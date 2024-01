Bergomi: “Inter grande gara. Dove può arrivare in Europa non so. Inzaghi…”

-Possono essere un alibi, per la Lazio, le assenze?

Certe sere devi dare merito all'avversario. L'Inter ha giocato molto bene. Zaccagni crea difficoltà nell'uno contro uno e Pedro non ha approcciato bene. Il centrocampo era muscolare, Rovella aggredisce come i suoi compagni in mezzo. Serviva più coraggio nell'aggredire l'Inter o non concederle tutti quegli spazi.

-Inter più strutturata per competere anche con le big europee

Inter manda via sempre i giocatori migliori e poi fa rendere al massimo i giocatori che arrivano. Un esempio è Thuram. Ma ha perso due giocatori come Lukaku e Dzeko, via il portiere, Brozovic. La bravura dell'Inter, non penso siano i più forti, ma sono i più bravi a fare rendere i giocatori che arrivano al massimo. Dove può arrivare in Europa non lo so, l'Atletico è difficile da affrontare, ha attaccanti forti. L'Inter è forte, non è facile mantenere questo livello, ma è forte.

-In attacco servirebbero rinforzi?

Servirebbe un attaccante veloce che potrebbe completare il quartetto d'attacco, diverso rispetto ai giocatori che ha in rosa. E servirebbe nell'Inter un giocatore strutturato, fisico, mediamente sono piccoli i centrocampisti dei nerazzurri. Abbiamo sottolineato la forza dei centrocampisti nerazzurri ma mi piacerebbe vedere nell'Inter un centrocampista strutturato.

-Milan può credere nella rimonta scudetto?

Il Milan è stato costruito per vincere il campionato, hanno cambiato tanto, hanno lavorato sulla fascia destra. È una squadra che ci crede, ovviamente. Inzaghi ieri ha fatto una conferenza stampa spettacolare, ha risposto a tutte le domande, e lo ha detto che si vedrà rispetto alla classifica. Ma credo che i rossoneri ci credano ancora. La Juve continua a crescere e sarà un duello fino alla fine con i nerazzurri. Poi bisognerà vedere che percorso farà l'Inter in Europa, che energie sprecherà. Sicuramente l'occhio lo prende l'Inter per le prestazioni che fa. Ma penso che i nerazzurri, se possono preparare le partite con un po' di tempo riescano ad aggredire le gare. Invece fa difficoltà con gare ogni tre giorni perché ha una media di età alta dei suoi giocatori e quindi perde qualcosa in intensità.

-Inzaghi?

Inzaghi sta gestendo bene anche nelle dichiarazioni, si attiene alle prestazioni della squadra. Mai dimenticare da dove è partito Inzaghi, gli hanno chiesto di arrivare tra le prime quattro anche se gli avevano venduto i più bravi dopo l'addio di Conte. Lui ha sfiorato lo scudetto, ha vinto trofei, è arrivato in finale di CL, e gli cambiano sempre la rosa. La sua bravura è che sta tenendo questa Inter sempre ad alto livello.

