Abbiamo giocatori in forma da quella parte come Cambiaso e Conceicao che quando usciva Dimarco e puntava Bastoni non era facile da tenere, aveva vantaggio per velocità. Mckennie ha la caratteristica poi di gettarsi nello spazio. Come vanno in attacco possono soffrire in difesa e da quella parte è stata una gara interessante e da quel lato abbiamo messo in difficoltà l'Inter.