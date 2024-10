Caicedo protesta anche per Roma-Inter: “Ma dov’è il VAR?”

Aveva protestato ieri per l'espulsione di Romagnoli e il mancato fallo fischiato a Luiz per una gomitata su Patric e ha detto la sua anche questa sera

Si era lamentato per l'arbitraggio di Juve-Lazio e si è chiesto dove sia finito il VAR sul fallo di Cristante su Thuram. Felipe Caidedo , ex attaccante biancoceleste (ha giocato anche in nerazzurro) anche stavolta su X ha espresso il suo sdegno rispetto all'arbitraggio e lo ha fatto davanti a Roma-Inter.

Ieri in un'azione simile per un fallo di Romagnoli su Kalulu è stato interpellato il VAR ed è arrivata l'espulsione per il calciatore laziale. Questa sera una diversa interpretazione: il fallo del giallorosso sul francese è da ultimo uomo ma l'arbitro non lo punisce. A quel punto Caicedo si chiede: "Stessa azione di ieri, dove è il VAR?".