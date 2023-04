Bergomi: “Inter oggi è stata squadra. Telecronaca calma? Giusta così perché…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter per 2-0 sul Benfica

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi , ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter per 2-0 sul Benfica: "Oggi andava fatta così, ci sono ancora 90 minuti: l'andata è diversa dal ritorno. Oggi c'è stato meno coinvolgimento grazie all'Inter, ha giocato con personalità e con coraggio. I tre centrocampisti hanno fatto una grande partita, ognuno con le proprie qualità: in difesa hanno lavorato bene e anche Onana ha parato, quel gol lì non andava preso.

Bravi tutti, la telecronaca penso sia giusta senza esaltarsi più di tanto, nel calcio ne ho viste tante: l'Inter non deve sbagliare il ritorno, deve affrontarla con la stessa determinazione. Nelle difficoltà l'Inter deve essere squadra, oggi lo è stata. Anche se ci sono difficoltà, mancano due mesi alla fine, bisogna lasciare da parte gli egoismi, pensare da squadra e aiutandosi: se metti in campo questo, vai oltre l'ostacolo. Se l'Inter ragiona come squadra, può far bene in tutte le competizioni: poi se l'avversario è più bravo, stringi la mano, ma così può andare lontano".