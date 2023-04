LIVE, Benfica-Inter 0-0: siluro di Acerbi dalla distanza, palla fuori di pochissimo

LISBONA - Torna la Champions League, tornano i quarti di finale, torna l'Inter, al Da Luz, contro il Benfica. Una serata per cuori forti quella vedrà protagonisti i nerazzurri impegnati in Portogallo, come negli ottavi. Il tecnico interista suona la carica in conferenza stampa, servirà testa e cuore, coraggio ma soprattutto servirà una gara da Inter. Nerazzurri reduci da gare non esaltanti tra campionato e Coppa italia, che questa sera hanno sul piatto l'occasione più ghiotta. In attacco giocheranno Dzeko e Lautaro con Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne. Difesa affidata ad Darmian-Acerbi-Bastoni. In porta, naturalmente, Andrè Onana.