Bergomi: “Lukaku? Troppa fretta nei giudizi. Avete sentito cosa ha detto? Ho visto…”

"A volte abbiamo troppa fretta nel dare i giudizi. Avete sentito Lukaku oggi (ieri, ndr)? Lui ha detto ‘ho subito un grave infortunio’. Io ho avuto Ferri e Alessandro Bianchi che si sono strappati e poi per recuperare c’è chi ha fatto molta fatica e chi non ce l’ha fatta proprio. Oggi ho visto qualcosa di diverso in Lukaku, niente di straordinario ma è andato via al diretto avversario".