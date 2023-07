Bergomi: “Lukaku indifendibile, ha fatto una scelta e non si torna indietro. L’Inter…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Beppe Bergomi è tornato sulla vicenda Lukaku . Per l'ex difensore nerazzurro l'attaccante belga è indifendibile. "La vita è fatta di scelte e Lukaku una scelta l'ha fatta. Non c'è modo di recuperare quanto accaduto negli ultimi giorni, non vedo questa possibilità".

"Romelu ha avuto un abboccamento di mercato con il Milan e la Juventus, proprio mentre l'Inter trattava col Chelsea per farlo restare. È una strada che ha voluto prendere, l'ha fatta evidentemente ragionandoci su, poi però è giusto assumersi anche le conseguenze di tutto. Non si torna indietro, adesso. Io ho sempre difeso Lukaku. Anche quando veniva criticato per i gol sbagliati, anche nei giorni di recupero lento dall'infortunio, anche quando la gente puntava il dito per le occasioni mancate a Istanbul in finale di Champions".