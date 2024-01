Bergomi: “Inter ha sofferto il poco recupero. Ci sono 2 modi per affrontarla, il Napoli…”

Su Skysport, Beppe Bergomi ha parlato della vittoria dell'Inter in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. «Mazzarri ha cambiato il Napoli che ha cambiato lo scudetto? Complimenti al Napoli, ha fatto una bella gara, tatticamente perfetta, ha messo in difficoltà l'Inter, copriva il campo molto bene e con coraggio ha tenuto la linea difensiva alta e non aveva paura, nel primo tempo ha messo in fuorigioco la squadra nerazzurra due o tre volte e ha tenuto la squadra sempre corta», ha sottolineato.

«Non ci sono state grandissime occasioni, poche. Nel primo tempo l'Inter si è resa pericolosa con Dimarco e Thuram, ma la gara è stata molto in equilibrio. Se il Napoli ha aperto la strada e ha spiegato come si può affrontare una super squadra come l'Inter? La strada non l'ha aperta la squadra di Mazzarri. O la aggredisci alta come ha fatto la Real Sociedad che ha tenuto un ritmo infernale o la aspetti. Se fai come la Lazio, nella via di mezzo, l'Inter ti fa male. L'Inter, che ha età media più alta, ha bisogno di più tempo per preparare queste partite. Però oggi è stata brava, è stata lì, è stata paziente fino a quando non ha trovato la soluzione», ha concluso.