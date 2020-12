Italiane in Europa, Bergomi: “Atalanta e Inter quelle che rischiano di più”

Intervenuto a Sky Sport durante ’23’, Beppe Bergomi ha commentato così il lavoro di Roberto Mancini con la Nazionale:

“Mancini ha avuto coraggio a scegliere tanti ragazzi giovani e riproporre una Nazionale con un senso di appartenenza forte dopo aver toccato il fondo e ora ha portato l’Italia alle Final Four di Nations League e conquistato la prima fascia dei sorteggi dei Mondiali ma soprattutto il rispetto anche da parte degli avversari. Ora ci sono giocatori che forse giocano meglio in Nazionale che nei club. Sorteggio? E’ merito dell’Italia e di Mancini, anche il Club Italia lavora per far crescere le giovanili e si vede”.

PRIMA PUNTA – “Fare il centravanti in questa Nazionale può essere più complicato per le caratteristiche dei nostri attaccanti. Noi palleggiamo e facciamo sempre la partita, non abbiamo tanto campo da attaccare. Sfruttiamo le qualità di Insigne e la capacità di inserimento di Barella ma Immobile è Scarpa d’Oro e lo si è visto contro il Borussia Dortmund”.

FRANCIA – “L’unica che reputo superiore all’Italia, ce ne sono altre forti come il Belgio. Se la Francia non fa l’arrogante, è un passo avanti a tutte le altre secondo me”.

ITALIANE IN CHAMPIONS – “Atalanta e Inter sono quelle più a rischio”.