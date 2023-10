Bergomi: “Stankovic è preparato e gli auguro il meglio. Lukaku? Migliorato tecnicamente”

Dejan Stankovic con il suo Ferencváros questa sera affronterà la Fiorentina di Italiano. Il tecnico, ed ex centrocampista dell'Inter , ha parlato prima della partita contro i viola. E in studio a Skysport ha parlato di lui un altro ex interista, l'ex capitano Beppe Bergomi . «Stankovic ha guidato con grande dignità la Sampdoria nella scorsa stagione, ha guidato tutti con attenzione anche nei momenti difficili. Dejan è uno preparato che ha voglia e che non ha paura di andare all'estero e gli auguro il meglio».

A proposito di ex Inter, Bergomi ha commentato anche il momento di Lukaku che stasera gioca contro il Servette da titolare nella Roma in Europa League. «Sta bene - ha detto di lui il commentatore - i numeri dicono che è un giocatore forte e non c'è neanche bisogno di convincermi perché li ha sempre fatti, è migliorato tanto tecnicamente ultimamente perché riesce anche a servire i suoi compagni e in questo momento certo non può restare in panchina».