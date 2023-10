Borja Valero: “Scudetto, Inter avanti. Lautaro un top, ha il fuoco dentro. Conte e Lukaku…”

Arrivo all'Inter e Spalletti

"Mi sono divertito all'Inter. Era difficile per me vedermi in un'altra squadra italiana, pensavo che avrei finito nella Fiorentina poi per piccoli problemi con la direzione sportiva ho avuto questa occasione e me la sono goduta al massimo. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che mi avevano detto, riportare l'Inter in Champions e piano piano il club è tornato ad essere importante. Ho un rapporto molto speciale con Spalletti, l'avevo conosciuto già a Firenze e mi ha voluto a tutti i costi all'Inter. Non posso che dire grazie a Spalletti, per me è stato un onore giocare per lui. Come lo vedo in Nazionale? La sua scelta è figlia della voglia di dare una mano all'Italia e riportarla protagonista in una grande competizione. Un allenatore come lui funziona meglio con il lavoro settimanale, in Nazionale non è possibile ma credo che sia in grado di fare bene".