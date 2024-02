Lukaku sta rendendo meno: — "Senza nulla togliere ad El Shaarawy, sono curioso di vederlo in coppia con Azmoun. Soffre spesso il belga una solitudine in attacco. La condizione fisica comunque è precaria ora, visto che le ha giocate tutte e la preparazione non l'ha fatta".

Su Inzaghi — "E' del '76, è ancora nella sua fase di completamento di formazione. La gentilezza? Sono qualità che nel calcio vanno riscoperte e non vanno viste come debolezza. In questo momento è uno dei più bravi d'Europa".

