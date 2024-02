Del Piero: “L’Inter è la favorita per lo scudetto: con la Juve vittoria meritata”

"Dall'altra parte però la Juventus sta facendo vedere come sia una squadra che non molla mai", commenta Del Piero

"L'Inter nei novanta minuti ha dimostrato di meritare il vantaggio. Sia per come è stata in campo sia per le occasioni che è riuscita a creare nelle partita. E' sicuramente una squadra che si sta esprimendo a un livello altissimo, pensiamo alla finale di Champions dello scorso anno contro il City.