Federico Bernardeschi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della partita tra Juventus e Fiorentina. Il giocatore ha parlato anche della lotta scudetto. "Negli ultimi anni è sempre stato imprevedibile e competitivo. Per me l'Inter resta sempre la squadra da battere perché ha costruito una rosa importante".

"Non mi aspettavo la Fiorentina così in alto. Kean ha sofferto tanto, ma si merita tutta questa consapevolezza nuova. Vlahovic? Dusan deve stare tranquillo, è forte e lo sta dimostrando con i numeri. C'è sempre quel velo di puntare il dito contro di lui, ma è trai primi tre per il maggior numero di gol in Serie A nell'anno solare".