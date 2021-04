Simulazione in area di rigore, Bernardeschi multato dal Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha comminato una multa di 2000 euro a Bernardeschi per aver simulato in area del Torino

Il Giudice Sportivo, nel consueto comunicato di riepilogo, ha confermato le squalifiche di Bastoni e Brozovic, ammoniti da diffidati contro il Bologna e costretti a saltare il match con il Sassuolo. Federico Bernardeschi , invece, è stato multato di 2000 euro per aver simulato in area di rigore contro il Torino.

"AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (TERZA SANZIONE) per BERNARDESCHI Federico (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria", si legge infatti sul documento ufficiale.