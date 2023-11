Berni: “Lautaro può diventare come Zanetti. Anche quando c’ero io era molto contento all’Inter”

Barella lo vede un po' in calo rispetto al solito?

"No, assolutamente. L'anno scorso sono passati dei momenti in cui faceva più gol, quest'anno magari il suo raggio d'azione è un po' ridotto per dare più coperture, ma siamo all'inizio. Sta facendo bene, anche in Nazionale, non lo giudico in base ai gol, ma per la grinta, la determinazione e la professionalità e in questo non è secondo a nessuno".