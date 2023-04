Berni: “Lukaku, ecco perché è letale sui rigori. Sono convinto che Romelu…”

Verso il doppio derby in semifinale di Champions League, l’ex portiere dell'Inter Tommaso Berni ha parlato così a TMW

L’Inter in semifinale di Champions League affronterà il Milan. Verso il doppio derby in semifinale, l’ex portiere nerazzurro Tommaso Berni ha parlato così a TMW:

Come mai Lukaku non riesce a dare quello che ci si aspetta da uno come lui?

"Purtroppo sappiamo che ha bisogno di avere tanto minutaggio e gli infortuni lo hanno penalizzato parecchio, così come il Mondiale. Ha tante non scusanti, ma attenuanti. Per me è fondamentale riuscire a gestirlo nel migliore dei modi, ha uno strapotere incredibile e sogno di averlo sempre nella mia squadra. Sono convinto che la sua presenza si faccia sentire anche senza fare gol".

Sui calci di rigore però è letale. Conferma?

"In allenamento abbiamo fatto veramente tante tante sfide. È molto difficile pararglieli perché è freddo, molto preciso ed ha un calcio potentissimo. Ben per noi che gioca per l'Inter (ride, ndr)".

Onana sui gol del Benfica poteva fare qualcosa di più?

"No, non ha grosse responsabilità. Sono mezze palle che rimangono lì e sinceramente i gol di testa sono stati incredibili, mentre l'altro eravamo già con la testa altrove. Dispiace da portiere, è importante uscire dal campo con una vittoria. Ha avuto anche sfortuna sul terzo gol".