Berni: “Addio Zhang? So quanto tiene all’Inter, ci parlavo spesso e…”

Tommaso Berni, ex portiere dell’Inter, ha parlato a TMW dei rumors su un presunto addio di Steven Zhang. "Le voci sono voci, le cose vere non escono mai quando lo sono. So quanto il presidente tenga all'Inter, ai giocatori, a tutto lo staff, a tutto l'ambiente e ai tifosi. So quanto si emozioni realmente, ha gioito con noi quando raggiungemmo la qualificazione in Champions ed è sempre stato molto presente, molto attento e molto curioso di sapere.