Berni: “Derby Champions, no favoriti. Grandi complimenti a tutti, Inzaghi…”

L’ Inter in semifinale di Champions League affronterà il Milan. Verso il doppio derby in semifinale, l’ex portiere nerazzurro Tommaso Berni ha parlato così a TMW:

"È una grandissima soddisfazione, arrivata dopo tanti anni di sacrifici e di assemblamento della società, dello staff e dei giocatori. Tanti complimenti a tutti i miei ex compagni, a Simone (Inzaghi, ndr), con cui ho giocato e sono felicissimo sia arrivato fino a qui".

"Sicuramente particolare, molto più sentita, anche se, devo essere sincero, penso che una semifinale di Champions penso che di tensione ne porti già di per sé in qualsiasi partita. Favoriti non ce ne sono e lo dico perché ho avuto la possibilità di vivere tutti i più bei derby d'Italia dalla panchina: Lazio-Roma, Sampdoria-Genoa, Torino-Juventus e Inter-Milan. Mancano ancora tante partite, l'importante sarà arrivare nella forma migliore. Sarà un match bellissimo e spettacolare".