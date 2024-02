«All’epoca io giocavo nella Fiorentina e battaglie in mezzo al campo contro di lui erano bellissime. In quegli anni ero troppo più forte del Cholo, lo massacravo ogni volta, ma già si intravedeva il suo enorme talento. Era un bastardo vero, ma in senso buono, non mollava mai. Gli voglio un bene dell’anima, ma devo essere sincero: dopo il cinque maggio mi è iniziato a stare un po' sul c…».