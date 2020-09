Intervistato da TMW Radio, Gianluca Berti, ex portiere e oggi direttore sportivo della Carrarese, si è detto convinto delle possibilità di scudetto dell‘Inter, soprattutto dopo l’acquisto di Arturo Vidal:

“Secondo me con Vidal si sono un po’ avvicinati. La forza della Juventus però non la scopriamo oggi, sopratutto nei momenti di difficoltà sanno venire fuori alla grande e per me partono ancora avvantaggiati“.

(Fonte: TMW Radio)