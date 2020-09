SM – Dopo Vidal l’Inter guarda già oltre: “Ecco quale potrebbe essere il prossimo grande colpo”

Il mercato dell‘Inter non si fermerà all’arrivo di Arturo Vidal. Antonio Conte ha chiesto ancora qualche sforzo alla dirigenza nerazzurra per competere davvero per lo scudetto. Marotta e Ausilio, completate alcune cessioni, proveranno ad accontentarlo per quanto possibile. Al netto dell’acquisto praticamente certo di Matteo Darmian, secondo quanto riportato da Sport Mediaset il prossimo arrivo grande colpo potrebbe essere sulla corsia mancina.

E tutte le strade portano a Londra, dove l’Inter ha da tempo gli occhi sia su Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Il più facile da prendere è l’italo-brasiliano, escluso da Frank Lampard dall’elenco dei convocati del Chelsea per la sfida contro il Liverpool.

(Fonte: Sport Mediaset)