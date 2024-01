Bertolino: “Inter? Fiorentina sempre temibile al Franchi, in più ci mancano…”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Enrico Bertolino, comico e tifoso nerazzurro, ha parlato così in vista di Fiorentina-Inter di domenica sera: "Io temo le squadre che non passano bei momenti di forma come può essere adesso la Fiorentina, in più quelle che incontrano l'Inter fanno storicamente sempre bene.