Bertoni: “Beltran mi ricorda Lautaro. Ha la forza fisica che ha il goleador dell’Inter”

La Fiorentina ha chiuso per l'arrivo dell'attaccante argentino Lucas Beltran che arriva dal River Plate. Intervistato dal Corriere dello Sport, Daniel Bertoni paragona Beltran a Lautaro Martinez." Me l’aspettavo la telefonata e mi sono preparato. Allora dico subito che Lucas Beltran mi ricorda Lautaro Martinez per come si muove su tutto il fronte offensivo e per la capacità di uscire dall’area a cercarsi il pallone e poi, una volta tra i suoi piedi, essere subito pericoloso. Ed ha la forza fisica che ha il goleador dell’Inter".