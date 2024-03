Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'assoluzione di Francesco Acerbi: "Per me molti gli daranno del graziato in un certo senso, quindi anche per lui era meglio si andava su una decisione diversa. Ovviamente il Giudice ha fatto una scelta che ha senso dal punto di vista giuridico. Hanno deciso così perché Acerbi deve andare l’Europeo? Non so, ma il dubbio viene. Acerbi, per come lo vedo in campo, è una persona vera. Dobbiamo ricordarci che fuori da quest’episodio c’è una vita. Per me comunque ogni volta c’è un pretesto per farne un questione di tifo e questa cosa è bruttissima”.