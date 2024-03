Le dichiarazioni del tecnico rossonero rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. Dal gap con l'Inter, al caso Acerbi, il tecnico ha detto la sua su diversi temi: "La vicenda Acerbi-Juan Jesus? Difficile giudicare l'episodio, ma in tema di razzismo dico che nel 2024 è ora di smetterla. I giocatori che sono rimasti a casa hanno recuperato energie, gli altri sono tornati bene. L'unico impegnato tanto è stato Pulisic, ma ieri mi pareva in buone condizioni".