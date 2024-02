“Al momento del sorteggio affermavo che poteva andare anche peggio rispetto all’Atletico Madrid visto il piazzamento da seconda, come il City di Guardiola. Ho sempre pensato, però, che questo Atletico giochi un calcio molto moderno e molto simile a quello di Simone Inzaghi, non è più una squadra che si difende e basta come qualche stagione fa”.