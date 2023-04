Biasin: “L’Inter sarà costretta a giocare una partita diversa. Ma potrebbe essere un bene”

"Inzaghi sarà costretto a giocare una partita molto diversa rispetto al solito. E questa non è necessariamente una cattiva notizia. Nell’ultimo mese e mezzo di prestazioni, quelle che hanno portato la bellezza di zero vittorie, l’Inter ha prodotto sempre parecchie occasioni (oltre 80 nelle ultime quattro partite di campionato) con due soli gol realizzati (di cui uno su rigore); anche il possesso palla è sempre stato superiore a quello degli avversari, ma è stato un possesso palla sterile, mortificato dalla scarsissima vena delle punte. Ecco perché il fatto di giocare una partita “diversa” può essere una buona notizia peri nerazzurri. Il Benfica farà la gara, l’Inter per una volta potrà provare a sfruttare gli spazi".