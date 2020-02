Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto a Tutti Convocati per parlare del derby di domenica sera tra Inter e Milan. Un derby di straordinaria importanza per la corsa scudetto nerazzurra ma anche per le speranze di Europa del Milan.

“L’Inter non arriva da prestazioni sconvolgenti per bellezza, l’unica vera buona notizia è che rientra titolare Brozovic, unico vero insostituibile in questo momento di questa squadra”, le parole di Biasin.