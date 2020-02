M. Conte: “Inter squadra con idee molto chiare. Brozovic e Lukaku indispensabili”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Mirko Conte parla del momento dell’Inter: “E’ la solita squadra bella quadrata con le idee molto chiare. Eriksen ha dato ancora più qualità, anche se non è ancora al 100%. Deve entrare nella mentalità ma permetterà all’Inter di fare il salto di qualità“. Su Brozovic e Lukaku, l’ex nerazzurro ha aggiunto: “Credo che sia il grande punto di riferimento là davanti, per tutta la squadra. Viene cercato costantemente e lui si fa sempre trovare nel posto giusto al momento giusto. E’ anche un grandissimo finalizzatore, fa tutto nei modi e nei tempi giusti. Quando è entrato e Barella è stato spostato come interno di centrocampo, ha fatto bene anche all’ex Cagliari. Come Lukaku, indispensabile per il tipo di gioco che vuol fare Conte, con l’Udinese è arrivata la dimostrazione“.

(Radio Sportiva)