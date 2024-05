Tajon Buchanan è arrivato all'Inter ad inizio gennaio per tamponare l'esigenza visto l'infortunio di Cuadrado. L'esterno canadese classe 1999 ha finora collezionato 7 presenze, tutte in campionato e nessuna delle quali da titolare. L'ultimo è uno spezzone nel KO dei nerazzurri contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha commentato così il suo ingresso in campo: "Tajon Buchanan, poco meno di mezz’ora in campo in Sassuolo-Inter. Velocissimo e propositivo, ma ancora da sgrezzare"