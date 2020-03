L’emergenza Coronavirus in Italia va avanti e non è di certo il momento di parlare della ripresa del calcio. Come sottolinea anche il giornalista Fabrizio Biasin su Twitter:

Detto e ripetuto che il calcio in questo momento conta un ca… e visti i numeri di questi giorni, confidiamo che non venga in mente a nessuno di ricominciare a tirar pedate al pallone prima che tutto sia REALMENTE più che finito.

