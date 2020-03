Coronavirus, da Zanetti e Paula donazione di 50mila euro tramite la Fondazione Pupi

Prosegue la raccolta fondi dell’Inter che sta cercando di rendersi utile in questo momento di grande emergenza. Tramite la pagina Facebook del club nerazzurro è possibile fare una donazione per l’Ospedale Sacco di Milano. Il presidente Zhang e Lukaku hanno partecipato alla raccolta fondi, così come il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti.

Come comunica il profilo Facebook dell’Inter: “Anche Javier e Paula Zanetti con la Fondazione P.U.P.I. partecipano alla raccolta fondi organizzata dall’Inter a favore dell’Ospedale Sacco di Milano attraverso la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus con una donazione di 50.000 euro. Grazie a questa donazione, a quella del club da 500.000 euro e alla vostra generosità siamo già a 650.000 euro raccolti”.