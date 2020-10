Inter, Biasin: “Da sabato alle 20 va di moda il dualismo Eriksen-Barella. Ma vi do uno scoop”

Christian Eriksen fa sempre parlare di sé, anche quando non c’entra nulla. Vero è che l’Inter ha sbloccato la gara col Genoa con l’ingresso di Nicolò Barella, ma è vero anche che il danese, fino a quel momento, non aveva assolutamente sfigurato. E Fabrizio Biasin, sul suo profilo Twitter, ha voluto rispondere a chi ha montato un caso sui due centrocampisti: “Da Sabato alle ore 20, mediaticamente parlando, va di moda il “dualismo interista” Eriksen–Barella, dualismo con pochissimo senso. Siamo in grado di spiegarvi il perché grazie a un nostro, incredibile scoop. Siete pronti? I 2 possono giocare insieme. A presto per altri scoop”, ha scritto.