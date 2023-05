Biasin: “Dzeko o Lukaku? Questo dimostra che l’Inter è uno squadrone. So che Inzaghi…”

Su Allegri e l'Inter

"L'Inter è una delle squadre che ha giocato il calcio migliore in Italia, assieme a Napoli e Lazio, è stata massacrata abbastanza. Non sento lo stesso livello di critica per Allegri e Pioli che, dal punto di vista del gioco, hanno fatto vedere poco. Allegri? Confermo che c'era l'offerta del Real Madrid e di Marotta per due anni, ma poi va ricordato che quell'estate l'Inter perde Lukaku, Hakimi, Eriksen. Era una squadra competitiva ma faceva mercato a costo zero, la Juventus invece ha messo tanti soldi sul mercato"