Biasin: “Eriksen, il discorso è semplice: se ci credi davvero domani lo fai giocare, altrimenti…”

Dopo il gol siglato da Eriksen in Coppa Italia contro il Milan, il tecnico Conte sta valutando se schierarlo domani titolare contro il Benevento. Anche se in conferenza stampa non si è voluto sbilanciare. Questo il commento di Fabrizio Biasin alle parole del tecnico nerazzurro:

“Non si può schierare un giocatore solo perché sa tirare le punizioni”.

È il più riposato, ha ritrovato morale. Il discorso su Eriksen è molto semplice: se ci credi davvero domani lo fai giocare (magari da mezz’ala), altrimenti non ci credi.